Brasiliens Regenwald wird vernichtet

Brasilia. Der Regenwald im brasilianischen Amazonasgebiet wird mit immer größerer Geschwindigkeit vernichtet. Die Entwaldung sei in den vergangenen neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 93 Prozent gestiegen, teilte das brasilianische Institut für Weltraumforschung (INPE) am Freitag (Ortszeit) mit. Demnach könnte in diesem Jahr erstmals die Schwelle einer jährlichen Verringerung der Waldfläche um insgesamt 10.000 Quadratkilometer erreicht werden. Laut INPE wurden von Januar bis September 2019 mehr als 7.800 Quadratkilometer entwaldet, im Vorjahreszeitraum waren es gut 4.000 Quadratkilometer. (AFP/jW)