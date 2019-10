Nach Attacke: Minister Indonesiens operiert

Jakarta. Indonesiens Sicherheitsminister Wiranto ist nach einem Messerangriff zweier mutmaßlicher Anhänger der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) operiert worden. Der 72jährige befinde sich auf dem Weg der Besserung, teilte Staatspräsident Joko Widodo am Freitag mit. Der frühere General war am Donnerstag bei einem Besuch in Pandeglang in der Provinz Baten von einem Mann und einer Frau mit Messern angegriffen worden. Dabei wurden Wiranto zwei tiefe Wunden im Unterleib beigebracht. (dpa/jW)