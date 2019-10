EU kündigt neue »Brexit«-Verhandlungen an

Brüssel. Die Europäische Union startet eine weitere Verhandlungsrunde mit Großbritannien zu dessen Ausstieg. Dies bestätigten Diplomaten am Freitag der Deutschen Presseagentur in Brüssel. Gesucht wird eine Lösung bis zum EU-Gipfel Ende nächster Woche. Der »Brexit« ist für den 31. Oktober angekündigt. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, zwar fehlten immer noch umsetzbare und realistische Vorschläge aus Großbritannien. Doch gebe es »vielversprechende Signale« aus Irland. Zuvor hatte EU-Unterhändler Michel Barnier am Freitag vormittag ein »konstruktives Gespräch« mit dem britischen »Brexit«-Minister Stephen Barclay geführt, wie beide Seiten mitteilten. (dpa/jW)