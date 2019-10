Beijing. Aus Ärger über Unterstützung eines Basketballmanagers für die gewalttätige Protestbewegung in Hongkong hat das chinesische Fernsehen die Übertragung einiger NBA-Spiele gestoppt. Wie der Staatssender CCTV am Dienstag ankündigte, werde er darauf verzichten, in China ausgetragene Vorsaisonspiele der nordamerikanischen Basketballiga zu zeigen. Twitter-Äußerungen des Managers des US-Basketballteams Houston Rockets, Daryl Morey, hatten zuvor in China für Empörung gesorgt. Mory hatte in diesen die gewalttätigen Proteste in Hongkong unterstützt. (dpa/jW)