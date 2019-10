Auf den Punkt

Stuttgart. Die deutsche Turnriege der Männer hat sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Im Teamwettkampf der Heim-WM in Stuttgart landete das Quintett um Topturner Andreas Toba auf dem notwendigen zwölften Rang und machte damit die Olympiateilnahme wie die Frauen zwei Tage zuvor perfekt. Vor dem letzten Durchgang am Montag abend hatte die von Verletzungen und Ausfällen gebeutelte Mannschaft von Bundestrainer Andreas Hirsch auf Rang elf gelegen und lange gezittert, wurde dann aber nur noch von der Schweiz überholt. Ins Finale ihrer Wettbewerbe schafften es Mehrkämpfer Toba sowie die Geräteturner Lukas Dauser und Nick Klessing. Die Mannschaftsmedaillen dürften im Finale der besten acht am Mittwoch die drei Spitzenteams aus Russland, China und Japan unter sich ausmachen. (dpa/jW)