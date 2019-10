Stuttgart. Der bisherige Sportvorstand Thomas Hitzlsperger (37) wird erwartungsgemäß Vorstandsvorsitzender in der Fußball-AG des Zweitligisten VfB Stuttgart. Der fünfmalige Meister bestätigte am Dienstag vorausgegangene Medienberichte und lud für den Nachmittag (nach Redaktionsschluss) zu einer Pressekonferenz. Der frühere VfB-Kapitän wird im Vorstand künftig die Ressorts Sport, Unternehmensstrategie und Kommunikation verantworten. »Der VfB braucht keinen Neustart auf allen Ebenen, sondern muss sich noch mehr auf seine Stärken besinnen und an manchen Stellen mehr Schwung aufnehmen«, wurde Hitzlsperger in einer VfB-Pressemitteilung zitiert. (sid/jW)