Einer wie Zlatan

Los Angeles. Der mexikanische Fußballnationalspieler Carlos Vela hat mit 34 Treffern einen Torrekord in der Vorrunde der nordamerikanischen Profiliga MLS aufgestellt. Der Angreifer vom Los Angeles FC war beim 3:1-Erfolg gegen die Colorado Rapids dreimal erfolgreich. Zweitbester Torjäger in der laufenden MLS-Spielzeit ist der schwedische Jahrhundertstürmer Zlatan Ibrahimovic mit 30 Treffern. L. A. FC stellte mit 72 Punkten in der Western Conference außerdem einen Rekord vor Beginn der Playoffs auf. Die bisherige Bestmarke hatten die New York Red Bulls (71) inne. Die nordamerikanische Liga wird allerdings zukünftig ohne Torhüterlegende Tim Howard auskommen müssen. Der 40jährige Ex-US-Nationalkeeper absolvierte am Sonntag ein letztes Spiel mit den Colorado Rapids. Seine besten Jahre hatte er in England, wo er zwischen 2003 und 2016 für den FC Everton und Manchester United zwischen den Pfosten stand. Howard, der zweimal mit den USA an Weltmeisterschaften (2010 und 2014) teilnahm, hält den Rekord für die meisten Paraden in einem WM-Spiel (16 gegen Belgien 2014). (sid/jW)