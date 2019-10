ÖVP-Chef Kurz soll Regierung bilden

Wien. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag offiziell den Auftrag gegeben, eine Regierung zu bilden. Kurz will in den kommenden Tagen erste Sondierungsgespräche mit allen im Parlament vertretenen Parteien aufnehmen. Rechnerisch kann er mit den Grünen, der SPÖ oder der FPÖ ein Zweierbündnis schmieden. Die ÖVP war mit 37,5 Prozent der Stimmen Sieger der Parlamentswahl am 29. September. (dpa/jW)