Alle für den Osten!

Ralf Hirschberger/dpa Aktion pro 35-Stunden-Woche Anfang 2018 in einem Metallbetrieb Brandenburgs

»Jetzt gilt es«, hatten Verantwortliche des IG-Metall-Bezirks Berlin, Brandenburg und Sachsen in einem Flugblatt vom 27. September formuliert. Gewerkschaft und Unternehmerverband stünden vor der »finalen Runde« bei den Verhandlungen zur Einführung der 35-Stunden-Woche im Osten. »30 Jahre nach dem Mauerfall sehen wir eine historische Chance, in der Frage der Arbeitszeitverkürzung für Ostdeutschland einen Fortschritt zu erreichen«, zeigte sich Bezirksleiter Olivier Höbel optimistisch. Wenige Tage später änderte sich die Tonlage grundlegend. Trotzig hieß es: »Jetzt erst recht!« In einer erneuten zehnstündigen Verhandlung – eines von etlichen langen Treffen der vergangenen Monate – hatten die Unternehmervertreter klargemacht: Die »Arbeitszeitmauer« soll bleiben. Auch fast drei Jahrzehnte nach der staatlichen Einheit sollen die Metaller in Ostdeutschland drei Stunden länger arbeiten als ihre Kollegen im Westen – ohne dafür einen Cent mehr zu verdienen. Beim Gewerkschaftstag der IG Metall, der am gestrigen Sonntag abend (nach Redaktionsschluss) in Nürnberg eröffnet werden sollte, dürfte dieser Konflikt für viel Gesprächsstoff sorgen.

Schöne Namen für große Schweinereien zu erfinden – darin waren die Unternehmer schon immer gut. »TV FUTURE« nannten sie ihr Forderungspaket bei den Verhandlungen um eine Arbeitszeitverkürzung im Osten. Ausgeschrieben sollte das heißen: »Flächenlösung zur Unterstützung der Tarifbindung von Unternehmen sowie zur regionalen Entwicklung«. Tatsächlich aber bedeutete es eine weitgehende »Deregulierung« des Flächentarifvertrags. Die Gestaltung der Arbeitszeiten sollte in die Betriebe verlagert werden – wo Beschäftigte und Betriebsräte mit der Drohung, Jobs zu streichen oder zu verlagern, direkt unter Druck gesetzt werden können. Nach den Vorstellungen der Konzerne sollten die Arbeitszeiten in einem Korridor zwischen 30 und 40 Wochenstunden schwanken können – je nach Auftragslage und betrieblichen Bedürfnissen. Bezirksleiter Höbel wertete das als »Frontalangriff auf den Flächentarifvertrag in Ostdeutschland«.

Doch die IG Metall selbst hatte in den Verhandlungen zuvor schon deutliche Zugeständnisse gemacht, um einen Kompromiss zu ermöglichen. So sollte bis Ende 2030 ein »Parallelmodell« angewendet werden: Die Unternehmen hätten in dieser Zeit zwischen dem Status quo der 38-Stunden-Woche und der schrittweisen Verkürzung auf 35 Stunden wählen können. Damit hätte die Angleichung der Arbeitszeiten an das Westniveau noch ein volles Jahrzehnt gedauert – und wäre selbst dann nur in einem Teil der Betriebe durchgesetzt worden. Zwar sollte das monatliche Grundentgelt nicht abgesenkt werden, die Kosten sollten aber durch erweiterte Möglichkeiten »betrieblicher Arbeitszeitflexibilisierung« teilweise ausgeglichen werden.

Trotz dieser großen Kompromissbereitschaft gelang es der IG Metall nicht, pünktlich zum Gewerkschaftstag eine Lösung für das seit Jahren virulente Problem zu präsentieren. Klar ist, dass Europas größte Industriegewerkschaft das Projekt nicht einfach beerdigen kann und will. Insbesondere in den Autofabriken von Volkswagen, BMW und Porsche fordern die Arbeiter mit wachsender Ungeduld die 35-Stunden-Woche. Die Produktivität ist in Zwickau oder Leipzig schließlich nicht geringer als in Wolfsburg oder München. Der Weg, den die IG Metall jetzt gehen will, wird bereits im Leitantrag zum Thema Arbeitszeit skizziert, der in Nürnberg zur Abstimmung steht: »Sollte es nicht gelingen, zu einer Lösung in der Fläche zu kommen, werden wir dort, wo wir betrieblich handlungsfähig sind, nach schnellen Lösungen suchen«. In den Großbetrieben könnte das in der Tat rasch gelingen. Die Herausforderung wird sein, die kleineren Zulieferer nicht auf Dauer abzuhängen.

In einem Antrag aus Leipzig wird für den nun eingetretenen Fall dafür plädiert, »die Lösung der Arbeitszeitfrage im Osten zum integrierten Bestandteil der Tarifrunde 2020« zu machen. 2018 hatten sich die gewerkschaftlichen Verhandlungsführer noch mit einer Gesprächsverpflichtung zufriedengegeben. Diese Unterredungen fanden zwar statt, blieben aber letztlich ohne Ergebnis. Der Grund dafür liegt offenbar nicht einmal im Osten, sondern im Unwillen der Konzernzentralen in Westdeutschland. Diese hatten über ihre Lobbyorganisation, den bundesweiten Unternehmerverband Gesamtmetall, ein im November 2018 für Berlin und Brandenburg erzieltes Eckpunktepapier per Veto verhindert. Die daraufhin aufgenommenen Gespräche für ganz Ostdeutschland waren von Unternehmerseite wohl nicht dazu gedacht, wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Dafür jedenfalls spricht die Sabotageaktion quasi auf den letzten Metern.

Diese Erfahrung macht deutlich: Die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche ist allein in Ostdeutschland nicht zu gewinnen. Mehrere Anträge zum Gewerkschaftstag fordern daher offensiv die Unterstützung der Gesamtorganisation ein. So heißt es in dem Leipziger Antrag: »Auf allen Ebenen der Organisation muss das Thema Arbeitszeit Ost als strategisches Arbeitsvorhaben verstanden werden.« Antragsteller aus Jena-Saalfeld nennen als Voraussetzungen für einen Erfolg neben einer »systematischen und konsequenten Erhöhung des Organisationsgrads« in den ostdeutschen Betrieben auch »die konsequente Solidarität innerhalb der gesamten IG Metall«. Dazu gehöre ebenfalls eine Öffentlichkeitskampagne in der Gewerkschaft selbst, die den Kollegen klarmache, dass es immer noch Unterschiede bei der tariflichen Arbeitszeit gibt.

So mancher dürfte sich noch daran erinnern, dass es genau an dieser Solidarität beim Streik um die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland 2003 haperte. Nach einer öffentlichen Intervention westdeutscher »Betriebsratsfürsten« (von Opel, Porsche etc.) gegen den Arbeitskampf wurde der ergebnislos abgebrochen. Die Rechnung dafür haben in den vergangenen 15 Jahren nicht nur die Arbeiter im Osten gezahlt, die in ihrem Berufsleben umgerechnet rund drei Jahre länger arbeiten müssen. Auch die Belegschaften im Westen werden im konzerninternen Standortwettbewerb regelmäßig damit unter Druck gesetzt, dass die Produktion im Osten billiger ist.

Viele Mitglieder erhoffen nun ein klares Signal des Gewerkschaftstags, dass die IG Metall diese Auseinandersetzung entschlossen annimmt. Das würde auch gut zum Kongressmotto passen: »Miteinander für morgen – solidarisch und gerecht«.