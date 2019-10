Anno … 41. Woche

1879, 7. Oktober: Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn schließen ein geheimes Abkommen, das sie zu gegenseitigem Beistand bei einem Angriff Russlands verpflichtet. Hintergrund für den sogenannten Zweibund sind Befürchtungen, dass es aufgrund der österreichisch-russischen Rivalität auf dem Balkan zu einem Angriff des Zarenreiches auf die Donaumonarchie kommen könnte und Russland Frankreich bei einem möglichen Angriff auf das Deutsche Reich unterstützen würde.

1899, 12. Oktober: In Südafrika beginnt der Zweite Burenkrieg. Die Buren (niederländisch: Bauern) werden von britischer Seite angegriffen. Die niederländischen, französischen und deutschen Kolonialisten hatten seit dem 17. Jahrhundert in weiten Teilen Südafrikas Großgrundbesitz, Viehzucht sowie Sklaverei eingeführt und sich mit der Gründung der Provinzen Transvaal und Oranje der britischen Kolonialmacht entzogen. Das Empire trachtet neben der Erlangung der politischen Macht nach den reichen Gold- und Edelsteinminen des Burenlandes und will mit einer Eisenbahn von Kapstadt bis Kairo die eigenen Kolonien verbinden. Die 60.000 Mann zählende Burenarmee hat gegen die 450.000 britischen Soldaten keine Chance. Am 31. Mai 1902 werden die Buren britische Untertanen.

1934, 9. Oktober: Bei einem Staatsbesuch in Frankreich fällt Alexander I., König der Serben, Kroaten und Slowenen, dem Attentat eines kroatischen Nationalisten zum Opfer. Bei dem Anschlag kommt auch der französische Außenminister Louis Barthou ums Leben.

1949, 9. Oktober: Mit dem Beschluss zur vorübergehenden Einstellung der Kampfhandlungen durch das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Griechenlands endet der seit 1946 gegen konservative und royalistische Kräfte geführte Bürgerkrieg. 100.000 Partisanen fliehen mit ihren Familien nach Albanien und Jugoslawien.

1984, 12. Oktober: Die britische Premierministerin Margaret Thatcher entgeht einem Bombenanschlag der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) auf das Grand Hotel in der englischen Stadt Brighton unverletzt. Vier Menschen kommen bei der Explosion ums Leben, 30 werden verletzt.