Gott ist tot

Die Schlagerwelt trauert um Karel Gott. Der Sänger von Hits wie »Biene Maja« und »Babicka« starb am Dienstag abend kurz vor Mitternacht im Alter von 80 Jahren. Das bestätigte eine Sprecherin. Karel Gott stand sechs Jahrzehnte auf der Bühne und verkaufte Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger. Bekannt war er als »goldene Stimme aus Prag« und »Sinatra des Ostens«. Im September hatte Karel Gott öffentlich gemacht, dass er an akuter Leukämie litt. Der tschechische Regierungschef Andrej Babis kündigte ein Begräbnis mit staatlichen Ehren und für den 12. Oktober einen nationalen Trauertag an. (dpa/jW)