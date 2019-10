US-Konzern HP will bis zu 9.000 Stellen streichen

San Francisco. Der US-Computer- und Druckerhersteller HP will in den kommenden Jahren weltweit bis zu 9.000 Stellen streichen. Das ist Teil eines umfassenden Umstrukturierungsplans, den der neue Konzernchef Enrique Lores am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco vorstellte. Der Konzern erhofft sich Einsparungen von jährlich einer Milliarde Dollar (912 Millionen Euro) ab 2022. Der Kahlschlag soll über drei Jahre verteilt werden. Geplant seien freiwillige Frühverrentungen und Entlassungen. Weltweit beschäftigt HP 55.000 Mitarbeiter. (AFP/jW)