Indien senkt erneut Leitzins

Mumbai. Die indische Notenbank lockert ihre Geldpolitik weiter. Der Leitzins sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 5,15 Prozent, wie die Zentralbank am Freitag in Mumbai mitteilte. Es ist bereits die fünfte Zinssenkung in diesem Jahr.

Es bestehe geldpolitischer Spielraum, um auf die aktuellen Wachstumsprobleme zu reagieren, hieß es. Zugleich reduzierte die Notenbank ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr von 6,9 auf 6,1 Prozent. Es ist bereits die vierte Reduzierung der Vorhersage in diesem Jahr. (dpa/jW)