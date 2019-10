Landesamt: »C 18« nicht in Rechtsrockbands

Düsseldorf. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen aus CDU und FDP will über keine Erkenntnisse darüber verfügen, dass Mitglieder der militant-faschistischen Gruppe »Combat 18« (C 18) aus NRW zugleich aktive Mitglieder von Rechtsrockbands sind. Dies geht aus der am Donnerstag vergangener Woche veröffentlichten Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Düsseldorfer Landtag hervor. Das Innenministerium stützt sich in seiner Antwort auf Informationen des Landesamtes für Verfassungsschutz. Die Gruppe gilt als bewaffneter Arm der in der BRD verbotenen Gruppierung »Blood and Honour«. Der Sänger der Neonaziband »Oidoxie«, Marko G., hatte jedoch direkte Verbindungen zu »Combat 18«, wie das antifaschistische Magazin Lotta bereits im April 2016 berichtete. (jW)