CDU wählte AfDler in Kommunalamt

Bautzen. Die AfD stellt erstmals einen stellvertretenden Landrat. Bei der Wahl um den zweiten Stellvertreter von Michael Harig (CDU), der vom Kreistag im sächsischen Bautzen am Montag zum neuen Landrat gewählt wurde, konnte sich der AfD-Kandidat Frank Hannawald durchsetzen, wie die Leipziger Volkszeitung (Onlineausgabe) am Montag berichtete. Er bekam demnach 49 Stimmen, darunter auch welche aus den Reihen der CDU. Damit besetzt ein Vertreter der AfD zum ersten Mal in deren Parteigeschichte einen solchen Posten. (jW)