Mindestlohnkommission: Unternehmer klagen

Berlin. Zur ersten Sitzung der neuen Pflege-Mindestlohnkommission klagt der »Arbeitgeberverband Pflege« gegen deren Zusammensetzung. Verbandspräsident Thomas Greiner kritisierte am Montag in Berlin, dass den kirchlichen Vertretern bereits zwei der vier Plätze für die Unternkehmen in dem Gremium garantiert seien und nun noch der Diakonische Dienstgeberverband Niedersachsen einen Platz bekommen hätte. Den vierten Platz besetzt der private Arbeitgeberverband BPA. Das paritätisch von Unternehmen und Beschäftigten besetzte Gremium soll sich auf eine neue Lohnuntergrenze einigen, nachdem der aktuelle Pflegemindestlohn von derzeit 11,05 Euro (West) und 10,55 Euro (Ost) zum 30. April 2020 ausläuft. (dpa/jW)