35-Stunden-Woche: Weitere Verhandlungen

Berlin. Gewerkschafts- und Unternehmensvertreter der Metall- und Elektroindustrie verhandeln in Berlin weiter über die flächendeckende 35-Stunden-Woche im Osten. Am Montag morgen nahmen beide Seiten die in der vergangenen Woche unterbrochenen Gespräche wieder auf, wie die IG Metall mitteilte. Sie will die Arbeitszeit in den ostdeutschen Bundesländern an die 35-Stunden-Woche im Westen angleichen. (dpa/jW)