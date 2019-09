EU-Parlament lehnt Kandidaten ab

Brüssel. Bei der Besetzung der neuen EU-Kommission hat der Rechtsausschuss des EU-Parlaments offiziell sein Veto gegen die Kandidaten aus Ungarn und Rumänien eingelegt, wodurch diese noch nicht einmal für ihre Anhörungen zugelassen wurden. Der Ausschuss entschied am Montag, dass die Nominierten Laszlo Troczanyi und Rovana Plumb »ungeeignet« seien, ihre Posten unter Kommissionschefin Ursula von der Leyen anzutreten. Diese will die Regierungen in Budapest und Bukarest nun um Ersatzkandidaten bitten. (dpa/jW)