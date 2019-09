Sondersitzung des Parlaments in Kuba

Havanna. Die Nationalversammlung Kubas wird am 10. Oktober zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen. Das geht aus einer am Sonntag (Ortszeit) in der Zeitung Granma veröffentlichten offiziellen Mitteilung hervor. Demnach sollen die Abgeordneten bei dieser Gelegenheit den Präsidenten, den Vizepräsidenten und den Sekretär der Nationalversammlung sowie die anderen Mitglieder des Staatsrats ebenso wie den Präsidenten und Vizepräsidenten der Republik wählen. Die Wahl wurde durch ein Gesetz vorgeschrieben, das mit der im Februar angenommenen neuen Verfassung in Kraft getreten ist. (PL/jW)