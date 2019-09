Tote in Pakistan nach Schüssen von Indien aus

Islamabad. In der Kaschmirregion sind nach pakistanischen Angaben zwei Zivilisten durch Beschuss aus Indien getötet worden. Weitere vier Menschen seien im Bezirk Kotli im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs verletzt worden, teilte der lokale Polizeibeamte Mohammad Qasim am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Sonntag abend. Aus Neu-Delhi gab es zunächst keine Angaben zu dem Vorfall. (dpa/jW)