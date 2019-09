Hamburg: Rechte deutlich in Unterzahl

Hamburg. Gegen einen angekündigten rechten Aufmarsch sind am Sonntag rund 800 Demonstranten in Hamburg auf die Straße gegangen. Das teilte die Polizei mit. Bei der rechten Kundgebung unter der Überschrift »Deutscher Michel, wach endlich auf« seien demnach weniger als 70 Teilnehmer gewesen. Die Initiatoren sind dieselben, die zuvor die »Merkel muss weg«-Demos in Hamburg organisiert hatten. (jW)