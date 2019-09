Amazon-Beschäftigte vernetzen sich in Leipzig

Leipzig. In Leipzig hat am Wochenende ein internationales Netzwerktreffen von Amazon-Beschäftigten aus Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien, der Slowakei, Tschechien und den USA stattgefunden. Wie die Leipziger Volkszeitung (Sonnabendausgabe)berichtete, kritisierten Redner prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die Betroffene in steter Unsicherheit ließen und die Belegschaften in den Betrieben spalteten. In der Leipziger Innenstadt demonstrierten Teilnehmer am Sonnabend vor dem Büro eines führenden und auch für Amazon tätigen Leiharbeitsunternehmens. (jW)