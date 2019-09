Lautstarker Protest zum Tory-Parteitag

Manchester. Zum Auftakt des Parteitags der britischen Konservativen in Manchester am Sonntag sind Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Bei einem Marsch von Gewerkschaftern und linken Gruppen in der nordenglischen Stadt protestierten die Teilnehmer mit Bannern, Trillerpfeifen und Trommeln gegen Kürzungspolitik. Eine zweite Demonstration richtete sich gegen das kompromisslose Vorgehen der Regierung im »Brexit«-Streit mit dem Parlament. Insgesamt wurde mit Zehntausenden Teilnehmern gerechnet, wie die Tageszeitung Manchester Evening News berichtete. (dpa/jW)