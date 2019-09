Tausende demonstrierten am »Safe Abortion Day«

Berlin. Anlässlich des Internationalen Tags zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, dem »Safe Abortion Day«, sind am Sonnabend weltweit Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto »Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch« gab es allein in der Bundesrepublik in 35 Städten Aktionen, teilte das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung am Sonnabend mit. In Hamburg hätten demnach mehr als 1.000 Menschen demonstriert, in Berlin sei um das Gesundheitsministerium eine Menschenkette gebildet worden. Des weiteren habe es etwa Filmvorführungen, Diskussionsrunden, Lesungen, Social-Media-Aktionen, Infostände und kreative Straßenaktionen gegeben. In Redebeiträgen wurde sich u. a. für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ausgesprochen und die aktuelle Situation durch den zuletzt geänderten Paragraphen 219 a kritisiert. (jW)