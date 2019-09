Maduro trifft Putin in Moskau

Caracas. Angesichts der immer schärferen Sanktionen gegen Venezuela trifft sich Präsident Nicolás Maduro am heutigen Mittwoch in Moskau mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Bei dem Treffen gehe es auch um die Einmischung anderer Länder in die inneren Angelegenheiten des lateinamerikanischen Staates, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Geplant sei ein Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatschefs und ein anschließendes Arbeitsfrühstück, sagte Peskow. Nicht vorgesehen sei eine Unterzeichnung irgendwelcher Dokumente. (dpa/jW)