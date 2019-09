Kritik an Zuschüssen für Deutsche Bahn

Berlin. Die Bundesregierung fördert aus Sicht der Konkurrenten zu sehr den Staatskonzern Deutsche Bahn (DB). Die beschlossene Kapitalerhöhung berge die Gefahr massiver Wettbewerbsverzerrungen, kritisierte der Verband Mofair am Montag. Das sogenannte Klimakabinett der Regierung hatte entschieden, der DB bis 2030 jährlich eine Milliarde zusätzliches Eigenkapital für weitere Investitionen in das Bahnsystem zu gewähren. Als integrierter Konzern betreibt die Deutsche Bahn AG das Schienennetz, das sowohl ihre Züge als auch die der Konkurrenz, also die anderer Anbieter, nutzen. Der Verein Mofair vertritt private Anbieter wie »Abellio«, »Keolis« und »Transdev«. (dpa/jW)