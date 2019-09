Volkswagen produziert Batteriezellen

Salzgitter. Volkswagen hat mit der Produktion eigener Batteriezellen für Elektroautos begonnen. Am Montag eröffnete der Konzern im Werk Salzgitter eine Pilotfertigung für Kleinserien. Bis zum Jahreswechsel 2023/24 ist vorgesehen, mehr als eine Milliarde Euro zu investieren. Dann soll auch eine mit dem schwedischen Partner »Northvolt« gebaute Zellfabrik in Betrieb gehen. Mittelfristig sollen mehr als 1.000 Jobs in Salzgitter entstehen – 300 im jetzt eröffneten Entwicklungszentrum, weitere 700 im Gemeinschaftsunternehmen mit »Northvolt«. (dpa/jW)