Ein Held, der bleibt

jW-Archiv Nach der Landung erst mal in die Zeitung geschaut: Sigmund Jähn am 3. September 1978

Zwischen dem 26. August und dem 3. September 1978 schrieb ein Mann aus dem kleinen vogtländischen Ort Morgenröthe-Rautenkranz Geschichte: Sigmund Jähn flog als erster Deutscher ins All. An Bord einer sowjetischen Raumstation umrundete er die Erde. Am Samstag verstarb der »Held der DDR« im Alter von 82 Jahren in Strausberg, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Sonntag abend mitteilte. Dessen Vorstandsvorsitzende Pascale Ehrenfreund erklärte: »Mit Sigmund Jähn verliert die deutsche Raumfahrt einen weltweit anerkannten Kosmonauten, Wissenschaftler und Ingenieur. Der erste Deutsche im All hat sich auch immer als Brückenbauer zwischen Ost und West im Sinne der friedlichen Nutzung des Weltraums verstanden. Seine Botschaft, für die Erde ins All, werden wir in ehrendem Gedenken bewahren und fortführen.«

In den Jahren zwischen Jähns Weltraumflug und 1990 hatte er fast jeden Betrieb, jede Schule, jede Einrichtung seines Landes mindestens einmal besucht. Eine persönliche Begegnung mit ihm war also für einen DDR-Bürger nicht unwahrscheinlich, ich hatte derer zwei. Die erste fand wenige Wochen nach seinem Weltraumflug statt. Tausende Schüler der Offiziershochschule Löbau waren angetreten, säumten die Hauptstraße des »Objektes«, und Jähn durchmaß lächelnd das Spalier. Ich stand weiter hinten und habe ihn kaum gesehen.

Meine zweite Begegnung mit Jähn hatte ich kurz vor dem Showdown der DDR, im nasskalten Herbst 1988. Auf dem Politprogramm der »Propagandatage der Jugend« des Bezirkes Potsdam stand das »Wissenschaftskaleidoskop«, und Ehrengast zur Eröffnung war der erste und letzte Fliegerkosmonaut der DDR. Zwei Jahre zuvor war der nach seinem Flug zum Oberst beförderte Jähn sogar zum Generalmajor ernannt worden. Vor dem Neuen Palais in Potsdam, in dessen Schlosstheater die Festveranstaltung ausklang, wechselte ich mit Jähn später noch ein paar belanglose Worte, will sagen, dass ich mit ihm ein offizielles Interview führte. Dessen Inhalts entsinne ich mich aber nicht mehr. Später dann redeten wir noch ein paar Minuten, außerhalb des Protokolls sozusagen. Der Himmel war diesig, es war fast dunkel. Das alte Gemäuer triefte vor Nässe, winzige Tropfen glitzerten auf Jähns Generalsepauletten, mit der DDR ging es zu Ende, alles roch ziemlich trostlos. Irgendwann kamen wir auf seine Rolle als Kosmonaut zu sprechen, die er immer und unter allen Umständen jahrelang ausgefüllt hatte, egal in welcher Verfassung er war. Ich wollte von ihm ganz privat wissen, wie man das schafft. Und so kam es, dass Sigmund Jähn nach einigem Zögern herausrutschte: »Wissen Sie, wenn Sie einmal vor zehn Jahren ins Weltall geflogen sind und wenn seither niemand auf der Welt über etwas anderes mit Ihnen reden möchte als über diesen einen Flug – dann sind Sie entweder zu allem fähig oder zu gar nichts mehr«.

Er war ein Held, er blieb ein Held. Und eine Begabung zugleich. Sigmund Jähn war ein Star ohne einen Anflug von Allüren. Noch heute staunt man über die überwältigende Ausstrahlung eines bescheidenen, zurückhaltenden Mannes, der sich seiner Wirkung anscheinend überhaupt nicht bewusst war.

Obwohl beim DDR-Raumforschungsprogramm herausragende Leistungen selbstverständlich zu sein hatten, waren viele Mitbürger geneigt, das geringzuschätzen. Mit der Übertreibung in der Außendarstellung stellte man sich selbst ein Bein. »Warum wird die wirklich bewundernswerte Leistung Jähns auf diese Weise wieder entwertet und lächerlich gemacht?« fragte der Vater eines Schulfreundes einmal wütend angesichts des Tamtams um die Person des Ossis, der es auf den größten Abstand zu seinem Heimatland gebracht hatte. Der Prestigegedanke beherrschte eben damals wie heute alle Weltraumabenteuer, das galt auch für die der DDR. Die in sowjetischen Sojus-Kapseln eingebaute Multispektralkamera (MKS-M) aus Jena beispielsweise war für sich genommen ein wissenschaftliches Meisterwerk, aber von ihr wurde in den Medien so viel Aufhebens gemacht, dass die Leute am Ende nur noch von der Multispektakelkamera sprachen.

Bei der Person Sigmund Jähn war das anders. Der wurde nicht belächelt, die Leute mochten ihn, wollten ihn gerne sehen, waren ehrlich stolz auf ihn. Trotz des ganzen Rummels. Als General wurde er noch vor dem 3. Oktober 1990 vom letzten DDR-Verteidigungsminister Rainer Eppelmann entlassen. Eine ausdrückliche Forderung der Bundeswehr lautete, dass nach der Übernahme nicht ein einziger der NVA-Kommandeure in diesem Rang verbleiben durfte.

Jähns Popularität überlebte auch das. Er kam später als Mittelsmann und Berater gesamtdeutscher Kosmosforscher unter. Dort konnte er mehr sein als nur ein ausrangiertes lebendes Denkmal. Und blieb fraglos integer. Welch ein sonderbarer historischer Zufall: Jähns Wirkung auf die Menschen ist der von Juri Gagarin vergleichbar, des ersten Menschen im All, der wenige Jahre nach seiner Erdumrundung als Testflieger der Sowjetarmee ums Leben gekommen war. Auch Gagarin war eine ehrliche Haut, ein Mensch, den man sich gern zum Kaffee einladen würde, ein Sympathieträger, wie er im Buche steht.

Im Falle Jähns fand die Geschichte ein gutes Ende, der Westen zollte ihm nach einigen Jahren auch den Respekt, den er verdiente. Wenn ich aber an einen Helden denke, dann an diesen Mann und seinen Aufschrei, den er ruhig, freundlich und gelassen formulierte an einem dunklen, herbstlichen Spätnachmittag im Park von Sanssouci. Wahres Heldentum ist immer still. Und Juri Gagarin wie auch Sigmund Jähn waren, wie der Sozialismus hätte sein müssen.