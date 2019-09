»Enger Berater, Stichwortgeber, Strippenzieher«

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild Rechter Netzwerker aus Schnellroda: Götz Kubitschek (Cottbus, 24.2.2018)

Am Wochenende fand die sogenannte Sommerakademie des »Instituts für Staatspolitik«, kurz IfS, statt. Was für eine Einrichtung ist das besagte »Institut«?

Dahinter steht ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, rechte Politik theoretisch zu begleiten. Das geschieht in Form von Publikationen, aber auch Vernetzungstreffen wie dem vom Wochenende. Eine der zentralen Figuren des IfS ist der Verleger Götz ­Kubitschek.

Zu Gast am Wochenende war unter anderem Alice Weidel, Kovorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Auch andere Parteigrößen zeigten sich bereits dort, etwa Vertreter des völkischen »Flügels« um Björn Höcke. In welcher Beziehung steht das IfS zur AfD?

In einer sehr wechselvollen. ­Kubitschek hat die Partei anfänglich recht skeptisch betrachtet und war sich nicht sicher, inwieweit die AfD für seine politischen Vorstellungen brauchbar ist. Später war zu hören, er wolle gemeinsam mit seiner Frau Ellen Kositza Parteimitglied werden. Das wusste noch Bernd Lucke, der damalige AfD-Chef (2013–2015, jW), zu verhindern. Dennoch gibt es seitdem enge Bande, etwa zwischen Höcke und Kubitschek. Letzteren kann man als engen Berater, mindestens als Stichwortgeber, möglicherweise sogar als Strippenzieher der AfD bezeichnen.

Gibt es Bruchlinien im Feld der sogenannten Neuen Rechten?

Die finden sich an vielen Stellen. Ein Beispiel ist das Verhältnis zu Europa und zu Russland, aber auch die Umweltpolitik. Über allem steht die Frage, ob die AfD die »richtige« Kraft ist, um der rechten Bewegung hierzulande zum Durchbruch zu verhelfen.

Am vergangenen Freitag protestierte das Kollektiv »IfS dichtmachen« vor dem Tagungsort in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Wie lief das ab?

Wir haben am Nachmittag mit einer Mahnwache unmittelbar vor der Gaststätte »Zum Schäfchen« begonnen, in der sich die Rechten seit Jahren treffen. Es folgte eine Demonstration mit mehreren Kundgebungen durch den Ort, der rund 120 Einwohner zählt. Wir waren ungefähr 60 Demonstranten. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren war die Polizeipräsenz dieses Mal weniger stark.

Ein Ziel Ihrer Gruppe besteht darin, dem IfS »kein ruhiges Hinterland« zu ermöglichen. Ist Ihr Protest gegen die rechte Denkfabrik auch in lokalen Strukturen und der Nachbarschaft verankert?

Die Bevölkerung dort ist gespalten. Es gibt Unterstützer von Kubitschek, des IfS und auch des dazugehörigen »Antaios-Verlags«. Sie machen ihre Haltung teilweise öffentlich deutlich, wenn wir durch das Dorf gehen. Auf der anderen Seite erfahren wir auch Solidarität von Anwohnern vor Ort und aus dem näheren Umfeld. Bei unserer Demo am Freitag haben wir etwa eine Antifa- und eine Regenbogenfahne gesehen, die aus Fenstern hingen. Eine dritte Gruppe spricht sich zwar gegen das IfS aus, tut das aber aus Sorge vor entsprechenden Reaktionen nicht öffentlich. In der Vergangenheit hat es bereits Angriffe gegenüber Menschen aus dem Dorf gegeben, die sich zuvor klar positioniert hatten.

Wie muss man sich vorstellen?

Dabei ging es vor allem um persönliche Diffamierungen. Menschen wurden etwa wegen ihres Aussehens oder angeblich eingeschränkter Fähigkeiten verunglimpft. Mit einer politischen Auseinandersetzung hatte das nichts zu tun.

Nicht nur die AfD, aber gerade sie inszeniert sich beständig als Opfer von Medien, Parteien und Aktivisten. Das ZDF-Interview mit Höcke, das von seinem Pressesprecher abgebrochen worden war, lieferte dazu jüngst ein erneutes Beispiel. Inwiefern reflektieren Sie innerhalb Ihrer Gruppe dieses Verhalten, wenn Sie Ihren Protest organisieren?

Wir diskutieren über diese Fragen, weil wir dem IfS keine Bühne für solche Inszenierungen bieten wollen. Es gilt stets abzuwägen, bis zu welchem Grad wir Aufmerksamkeit schaffen und vor allem für welche Themen. Wir wollen nicht nur auf die Rechte reagieren, sondern müssen selbst agieren und unsere Inhalte in den Vordergrund stellen. Im April letzten Jahres haben wir beispielsweise ein Festival veranstaltet und uns um Bildungsarbeit vor Ort gekümmert. Man sollte sich aber keinen Illusionen hingeben: Egal, was man macht, am Ende werden sich die Rechten als Opfer inszenieren. Das ist immer einfacher, als sich mit den Inhalten des politischen Gegners auseinanderzusetzen.