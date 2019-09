Zu den Sternen

jW-Archiv Waleri Bykowski und Sigmund Jähn am 3. September 1978

Waleri Bykowski (l.) und Sigmund Jähn (r.), zwei Raumfahrtpioniere, stehen nach einer harten Landung am 3. September 1978 in der kasachischen Steppe. Jähn war der erste von bisher elf Deutschen im Weltall. Er ist am 21. September im brandenburgischen Strausberg verstorben, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Sonntag abend mitteilte. Gemeinsam mit Bykowski, der im März 2019 gestorben ist, war Jähn sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten im All. 125mal umrundeten die beiden die Erde, führten an Bord der Raumstation »Saljut 6« wissenschaftliche Experimente aus. Der Vogtländer Jähn erfreute sich nach seiner Rückkehr aus dem All aufgrund seines bescheidenen und sympathischen Charakters in der DDR unerschütterlicher Popularität. Nachdem der Generalmajor der NVA 1990 entlassen worden war, bildete er europäische Astronauten im russischen »Sternenstädtchen« bei Moskau aus. Seine Leistungen erfuhren schließlich auch im Westen Anerkennung.

In seinem Buch »Erlebnis Weltraum« schrieb Sigmund Jähn über die Momente nach der Ankunft auf der Erde: »Als wir dann, wie es Tradition war, unseren Namenszug auf die Landekapsel schrieben, setzte ich die zwei Worte ›Herzlichen Dank‹ hinzu. Sie kamen mir aus dem Herzen und waren eine spontane Dankesbezeugung an all jene Menschen in der Sowjetunion und in unserem Land, die für diesen Flug gearbeitet und uns die Daumen gedrückt hatten.« Und Junge Welt war mit von der Partie, wie das Foto zeigt. (mme)