Unter Schafen

Carsten Koall/dpa »Zwei oder drei blökten tatsächlich« – Schafherde vor der Siegessäule in Berlin (15.9.2019)

Am 15. September demonstrierten in Berlin erstmals Schafe. Die Demoroute verlief von der Wiese neben dem Haus der Kulturen der Welt im Tiergarten zum Hansaplatz in Moabit. Dort stand auch ein Stall, aber die Wiese drumherum hatte irgendein Mistkerl kurz zuvor chemisch gedüngt, sodass die Demoteilnehmer, um sich nicht zu vergiften, auf einen breiten Fußweg vor dem U-Bahneingang ausweichen mussten.

Es handelte sich um 200 »Schwarzköppe«, flankiert wurden sie von einem Dutzend Schäfer und ebenso vielen Helfern, die die Schafköttel auf der Straße beseitigten, ferner von 100 Polizisten, die fleißig privat fotografierten, sowie von etwa 500 ganz normalen Schaulustigen, Journalisten mit und ohne Kamera und allerlei Kunstbeflissenen. Nicht zu vergessen, den Besitzer der Schafherde, Schäfermeister Knut Kucz­nik aus Altlandsberg, und dessen zwei Hütehunde.

In Kreuzberg-Neukölln hat es so eine große Demo seit Jahren nicht mehr gegeben. Es handelte sich gleichzeitig um eine Kunstaktion, um Hansaplatz und Hansaviertel aufzuwerten – ein in den Fünfzigerjahren entstandenes Westberliner Konkurrenzprojekt zur Stalinallee. Das hochpreisige Hansaviertel mit der Akademie der Künste im Zentrum war immer ein Wohngebiet für gutbetuchte Kulturschaffende und Wissenschaftler mit Beziehungen zu diversen Senatsstellen, so dass man sich durchaus darüber wundern darf, weshalb dieser Hotspot korrupter Wohnungskungeleien plötzlich aufgewertet werden muss. Indes: Die Bewohner sind alt geworden, jeder Obdachlose am U-Bahneingang bringt sie aus der Fassung. Ihr Wohnumfeld haben sie gern sauber und ordentlich – und vermutlich auch noch Beziehungen zu den staatlichen Verwaltern diverser Fördertöpfe, aus denen diese Kunstaktion mit rund einem Dutzend Künstlern dann wahrscheinlich finanziert wurde.

Die für die Schafdemo verantwortliche Folke Köbberling wohnt auch im Hansaviertel, als Künstlerin beschäftigt sie sich schon länger mit Schafwolle. Es wurden ein paar Transparente mitgeführt, auf denen mehr Schafe und »Schaftugenden« gefordert wurden, schließlich gab es eine Abschlusskundgebung der angereisten Schäfer. Sie forderten mehr Weideflächen, auch im Stadtraum, nicht zuletzt weil das weitaus ökologischer sei als die bisherige Rasenpflege mit chemischem Dünger und mechanischen Mähern.

Als die Herde auf der Sichtschneise vorm Bundespräsidialschloss eine Fresspause einlegte, fragte ich eines der neben mir grasenden Schafe, die übrigens alle ein bisschen schwanger aussahen, was sie und ihre Mitschafe von dieser Veranstaltung hielten. Kucz­nik sei ein Wanderschäfer, bekam ich zur Antwort, und sie seien es gewohnt, transportiert zu werden.

Ob sie die zwei Hunde auch gewohnt seien, fragte ich weiter. Nein, daran gewöhne man sich nie, das seien scharfe Biester, die sehr gern in die Beine bissen. Sie hätten lieber Hunde, so wie einige Herden in der Nachbarschaft, die sie beschützen würden, statt ihnen das Leben schwer zu machen.

Tatsächlich sah ich im weiteren Verlauf der Demo, wie gern die beiden autoritären Aasfresser zuschnappten, wenn ein Schaf ihnen auch nur nahe kam – statt besonnen zur Entspannung der Herde beizutragen. Ich fragte das Schaf, warum kein einziges geblökt habe während der Demo, das gehöre doch eigentlich zu jeder Demo dazu, sei geradezu Pflicht. Meine Gesprächspartnerin räumte ein, dass sie schon ein bisschen eingeschüchtert seien von den vielen Menschen, die sie die ganze Zeit umzingelten. Normalerweise sei es an ihren Weideorten immer umgekehrt: viel mehr Schafe als Menschen. Im übrigen werde man schon noch blöken, aber nicht alle, sondern nur einige, und zwar am Kundgebungsort, wo man auf Kraftfutter und Wasser hoffe, quasi als Belohnung, weil die gesamte Herde so diszipliniert mitspiele.

Dort gab es dann zwar nur Wasser, aber das Schaf behielt Recht: Zwei oder drei blökten tatsächlich, aber als die ersten Reden über Lautsprecher gehalten wurden, schwiegen auch sie. Ich bedankte mich beim Schaf und ging nach Hause, zuvor streichelte ich ihm noch über den Kopf, worauf es sich etwas unwillig schüttelte. Ich entschuldigte mich und sagte, dass ich das immer so machen würde – nach einem guten Interview.