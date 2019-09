China nimmt Fed-Ex-Piloten fest

Beijing. In China ist ein Pilot des US-Paketdienstes Fed-Ex festgenommen worden. Bei einer Sicherheitskontrolle am 12. September am Flughafen von Guangzhou in Südchina sei eine Box »mit vermutlich Luftgewehrgeschossen« in seinem Gepäck sichergestellt worden, bestätigte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Freitag vor der Presse in Beijing. Der Pilot stehe unter dem Verdacht des Waffen- und Munitionsschmuggels, sei aber bis zu einem Gerichtstermin auf Kaution frei. Nach Presseberichten darf er China nicht verlassen.

Chinas Behörden ermitteln seit längerem gegen den Dienst wegen Unregelmäßigkeiten bei Lieferungen. Im Juni entschuldigte sich Fed-Ex, versehentlich mehrere Pakete des chinesischen Telekomkonzerns Huawei in die USA umgeleitet zu haben. (dpa/jW)