Verdi kritisiert Aldi-Kampagne

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisierte am Freitag »in aller Schärfe die seit Wochen stattfindenden, massiven Angriffe auf demokratisch gewählte Betriebsräte beim Discounter Aldi«. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Beschäftigte gegen Betriebsräte aufzustacheln, die sich gegen Betriebsvereinbarungen mit verschlechterten Arbeitsbedingungen wehren. »Diese Angriffe auf aktive Betriebsratsarbeit müssen sofort aufhören«, so Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger in einer Pressemitteilung. (jW)