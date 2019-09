Forschungsreaktor Rossendorf stillgelegt

Dresden. Der frühere Atomforschungsreaktor in Rossendorf bei Dresden ist Geschichte. Mit einem »Festakt« wurde die mehr als 20 Jahre dauernde Stillegung und Beseitigung der kerntechnischen Anlagen am Donnerstag für beendet erklärt, wie die Leipziger Volkszeitung (Onlineausgabe) am Donnerstag abend berichtete. Damit gelte für das Areal nicht mehr das Atomgesetz und es unterliege auch nicht mehr der atomrechtlichen Aufsicht. Der Forschungsreaktor sowjetischer Bauart ging 1957 in Betrieb und diente dem Zentralinstitut für Kernphysik der DDR zur Grundlagenforschung, aber auch zur Erzeugung radioaktiver Stoffe. 1991 wurde er abgeschaltet. (jW)