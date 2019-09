Kleinkind vor türkischer Küste ertrunken

Istanbul. Die türkische Küstenwache hat am Freitag in der Ägäis 14 Flüchtlinge gerettet, nachdem ihr Schiff gesunken war. Ein Baby werde jedoch vermisst und sei vermutlich ertrunken, teilte die Behörde in einer Stellungnahme mit. Die Suche nach dem Säugling werde fortgesetzt. (Xinhua/jW)