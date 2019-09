Saudi-Arabien bombardiert Jemen

Riad. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat im Jemen rund um die umkämpfte Hafenstadt Hudaida mehrere Ziele angegriffen. Es seien vor allem Produktionsstätten von Sprengstoffbooten und Seeminen der Ansarollah-Miliz (»Huthis«) attackiert worden, meldete die saudische Nachrichtenagentur SPA am Freitag. Zuvor sei ein ferngelenktes Sprengstoffboot zerstört worden, hieß es weiter ohne Ortsangabe. Die Ansarollah hatte sich zu den Angriffen auf Ölanlagen des saudiarabischen Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais am vergangenen Wochenende bekannt. (dpa/AFP/jW)