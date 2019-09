Demonstration nach Mord in Le Havre

Le Havre. Die französische Justiz hat einen 37 Jahre alten Mann in Untersuchungshaft genommen, der in Le Havre seine Lebensgefährtin vor ihren drei Kindern am Ausgang eines Supermarkts erstochen haben soll. Wie der Nachrichtensender France Info und andere Medien am Mittwoch abend berichteten, protestierten daraufhin rund 800 Menschen in der nordfranzösischen Hafenstadt gegen Gewaltverbrechen an Frauen und für konsequente Strafverfolgung. (dpa/jW)