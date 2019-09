Fed-Ex verliert gegen Amazon

Los Angeles. Der Onlinemarktplatz Amazon macht dem US-Paketdienst Fed-Ex verstärkt zu schaffen. Nach einem Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal sind auch die Erwartungen für das Gesamtjahr gedämpft. Konzernchef Frederick Smith beklagte auf einer Firmenkonferenz am Dienstag (Ortszeit), dass Amazon mit seinen eigenen Zustellnetzen immer mehr von dem Geschäft übernimmt. »Wir konkurrieren im Grunde genommen in einer Ökosphäre mit fünf Einheiten. Da ist UPS. Da ist DHL. Da ist der US-Postdienst. Und zunehmend gibt es jetzt Amazon«, sagte Smith. Analysten sehen den US-Logistikriesen als Gradmesser für den gesamten Sektor und Frühwarnindikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft an. Der enttäuschende Ausblick ließ Fed-Ex-Aktien nachbörslich um fast zehn Prozent einbrechen und zog auch den Kurs der Anteilsscheine der Rivalen nach unten. (Reuters/jW)