Punkte sammeln

Pattaya. Im thailändischen Pattaya beginnen heute die Weltmeisterschaften im Gewichtheben. An der östlichen Golfküste des Landes geht ein Rekordteilnehmerfeld von 734 Athleten aus 105 Nationen auf die Wettkampfbohle. Sportler aus dem Gastgeberland werden aufgrund eines Dopingskandals nicht antreten. Für das siebenköpfige Aufgebot des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber um den 2018er-Europameister Nico Müller geht es darum, »Punkte zu sammeln für die Olympiaqualifikation«, sagte Bundestrainer David Kurch. »Wir sind hier sicherlich nicht auf Medaillenkurs, das sieht man auch an den Meldelisten. Keiner unserer Heber startet in der A-Gruppe.« (sid/jW)