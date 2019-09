Dialog soll Lage in Hongkong beruhigen

Hongkong. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam will mit einem öffentlichen Dialog die seit Monaten andauernden Proteste beruhigen. Ab der kommenden Woche böten sie und ihr Team Gesprächsrunden mit der Bevölkerung an, kündigte Lam am Dienstag an. Die Veranstaltungen sollen ihren Worten zufolge »so offen wie möglich sein«. Gleichzeitig betonte sie, die Gewalt müsse ein Ende haben. Am Wochenende war es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm 89 Menschen fest. (Reuters/jW)