Drohende US-Strafzölle belasten Airbus

Frankfurt/Main. Aus Furcht vor US-Strafzöllen ziehen sich Anleger bei Airbus zurück. Die Aktien des Flugzeugbauers fielen am Montag in Paris um bis zu 4,4 Prozent auf 120 Euro. Auslöser war ein Bericht des Magazins Politico vom Freitag abend, dem zufolge die Welthandelsorganisation WTO den USA grünes Licht für Strafzölle auf europäische Produkte im Wert von 11,2 Milliarden US-Dollar gegeben habe. Der europäische Konzern habe nach Einschätzung der WTO wettbewerbsschädliche Subventionen in Milliardenhöhe erhalten. (Reuters/jW)