General Motors wird bestreikt

Detroit. Beim US-Autobauer General Motors (GM) wird erstmals seit 2007 landesweit gestreikt. Der Ausstand betrifft Gewerkschaftsangaben zufolge rund 48.000 auf Stundenbasis beschäftigte Mitarbeiter und begann am Sonntag ab null Uhr (Ortszeit). Die US-Autogewerkschaft UAW hatte zu den Streiks aufgerufen, da die Tarifverhandlungen mit dem Management bislang ergebnislos geblieben sind. Die Gespräche sollten am Montag fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft will durchsetzen, dass Werke in Ohio und Michigan nicht geschlossen werden und argumentiert, dass die Arbeiter nach Jahren mit Rekordgewinnen eine höhere Bezahlung verdienten. (Reuters/jW)