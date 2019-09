Friedensgespräche im Sudan

Kay Nietfeld/dpa Frieden und Freiheit für alle Menschen im Sudan (Khartum, 3.9.)

Juba. Am Montag haben in Juba, der Hauptstadt Südsudans, Friedensgespräche zwischen der sudanesischen Regierung und Vertretern der bewaffneten Rebellengruppen der Sudanesischen Revolutionären Front begonnen. Die sudanesische Delegation wird von dem stellvertretenden Vorsitzenden des Obersten Rates, Mohammed Hamdan Daglo, angeführt. Der Präsident des Südsudan, Salva Kiir, begrüßte die Entscheidung der verschiedenen Vertreter, seiner Einladung nach Juba gefolgt zu sein. »Das zeigt, dass Sie sich für den Frieden in Ihrem Land interessieren«, sagte er vor Beginn der Gespräche an beide Seiten gewandt. Er betonte, dass Tausende Inlandsvertriebene und Geflüchtete ihre Hoffnungen in die Friedensgespräche setzten.

Die Sudanesische Revolutionäre Front, in Juba durch El Hadi Idris angeführt, ist ein Zusammenschluss verschiedener bewaffneter Gruppen, die gegen den im April gestürzten Omar Al-Baschir gekämpft haben. Sie fordern die Beteiligung an der von Opposition und Militärischem Übergangsrat gebildeten Übergangsregierung. Idris verdeutlichte die Wichtigkeit der Friedensgespräche für die Zukunft des Landes: Ziel müsse es sein, das Land aus dem Konflikt in gerechten und umfassenden Frieden zu führen. Die Rebellen seien »mehr als bereit, uns an diesem Friedensprozess zu beteiligen«. (Xinhua/jW)