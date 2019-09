György Konrad gestorben

Der Schriftsteller György Konrad (Foto) ist im Alter von 86 Jahren in Budapest gestorben, wie die Berliner Akademie der Künste am Freitag abend mitteilte, deren Präsident Konrad von 1997 bis 2003 war. Der Holocaust-Überlebende hatte 1969 in Ungarn seinen Debütroman »Der Besucher« vorgelegt und wurde ab den 70ern im Westen auch als Dissident hoch geschätzt. 2001 erhielt er für seine »Verdienste im europäischen Einigungsprozess« den Aachener Karlspreis. (dpa/jW)