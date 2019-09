Ältestenrat von Die Linke zu Wahlergebnissen in Sachsen

Der Ältestenrat der Partei Die Linke beschäftigte sich am Donnerstag mit den desaströsen Ergebnissen der Landtagswahl in Sachsen und erklärte:

(…) Unserer Partei Die Linke mangelt es an Entschiedenheit bei der Ursachenforschung über die Niederlagen. Und daher bleibt offen, welche Veränderungen in Strategie, Programmatik und Führung anzustreben sind. (…) Es fallen jetzt Worte über einen Schock und ein Desaster. Schuldzuweisungen darf es aber nicht geben. Sogar von einer »Schlachteplatte«, die zu verhindern sei, wurde gesprochen. Das sind Redensarten, die nicht in unsere Partei gehören und Aussagen, die eine politische kritisch-konstruktive Analyse (…) verhindern können.

Die Linke kann neue Stärke nur erreichen, wenn die gesamte Mitgliedschaft in eine breite Parteidebatte einbezogen wird. Die Kreisvorstände, geführt von den Landesorganen und vom Bund, haben dabei eine Schlüsselstellung. (…)

Der Ältestenrat geht davon aus, dass eine aktive Führungstätigkeit in der Partei erforderlich ist. Eine gründliche Strategiediskussion darf nicht länger aufgeschoben werden. (…)

Es geht nicht um die Schuldfrage, sondern überprüft werden muss die Frage nach Verantwortung und Fähigkeit zur Führung der Partei. Jede und jeder müsste sich selbstkritisch nach seinen Kompetenzen befragen und damit Bereitschaft zur kollektiven Wahrnehmung der Führungsverantwortung zeigen. (…)

Die politische Handlungskonzeption und nicht zuletzt die politische Führung der Partei bis in die Geschäftsführung blieb hinter (den, jW) Anforderungen zurück. Es gibt kein Bemühen darum, die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen zu erfassen.

Offenkundig gibt es auch organisatorische Defizite. Zum wiederholten Mal war der Parteivorstand bei seinen Beratungen wegen Abwesenheit vieler gewählter Mitglieder nicht beschlussfähig. Zu prüfen bleibt der Satzungsrahmen für die Zuständigkeiten und ihre Ausfüllung durch den geschäftsführenden Parteivorstand und den Parteivorstand. (…)

Der Ältestenrat mahnte bereits auf früheren Beratungen eine Aktualisierung der Strategie der Partei Die Linke an. Angesichts der unübersehbaren Defizite plädiert er für eine baldige geschlossene Beratung des Parteivorstandes mit dem Führungskern von Fraktion im Bund und mit Vorständen und Fraktionen der Länder. Einziger Tagesordnungspunkt: »Die neuen Herausforderungen für Die Linke«. Der bisher geplante bürokratische Ablauf der Führungsprozesse bleibt hinter der sich entwickelnden Verschärfung der politischen Herausforderungen weit und hilflos zurück.

Der Ältestenrat geht davon aus, dass sich die Partei Die Linke in der Gefahr eines Profilverlustes befindet. Rederei über Zusammenschlüsse zwischen Die Linke und der SPD erfordern klare Aussagen zur Programmatik für eine linke sozialistische Partei, die für gesellschaftliche Veränderungen eintritt. Zwei Sozialdemokratien haben keinen Platz in der bundesdeutschen Gesellschaft. (…)

Die Situation in Ostdeutschland und die Interessenvertretung durch Die Linke sollte nach der Wahl in Thüringen gründlich analysiert und auf Bundesebene koordiniert und beraten werden.