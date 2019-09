Sechs Tote nach Anschlag in Somalia

Mogadischu. In Somalia sind bei einem Anschlag der Dschihadistenmiliz Al-Schabab sechs Menschen getötet worden, darunter waren zwei Regionalpolitiker des ostafrikanischen Landes. Nach Angaben der Regionalregierung explodierte am Sonnabend morgen auf einer Straße in Zentralsomalia rund 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mogadischu eine Bombe und tötete zwei Politiker, drei ihrer Leibwächter sowie einen einheimischen Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. Die Dschihadisten von Al-Schabab, die Verbindungen zum Al-Qaida-Netzwerk haben, reklamierten die Täterschaft für den Angriff über den Radiosender Al-Andalus für sich. (dpa/jW)