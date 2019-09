Aktivist und Präsidentschaftskandidat

jW

Jeffrey »Jeff« Mackler aus San Francisco kandidiert im US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 für die Partei »Socialist Action«. Der Lehrer und Gewerkschafter hat die meiste Zeit seines Lebens für soziale Gerechtigkeit gekämpft. Er wurde in den 1960er Jahren aktiv und ist es bis heute. Angefangen mit der frühen Bürgerrechtsbewegung, dem Widerstand gegen den imperialen Krieg in Vietnam über die Unterstützung der schwarzen Freiheitsbewegung bis zur Opposition gegen die imperialen Kriege in Irak und Afghanistan stand Jeff Mackler stets auf der Seite der Unterdrückten. In den letzten 36 Jahren war er Generalsekretär seiner Partei. »Socialist Action« kämpft für ein Ende des imperialistischen, kapitalistischen Systems.

Die sozialen Kämpfe der letzten vier Jahrzehnte sind in den USA untrennbar mit dem Namen Jeff Macklers und der »Socialist Action« verbunden. »Mit einem Wort, die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände«, heißt es im vierten Kapitel des von Karl Marx und Friedrich Engels verfassten »Manifests der Kommunistischen Partei«. Dieses Zitat klingt wie eine Kurzformel der politischen Praxis der Organisation »Socialist Action«, die von den Kämpfen hinter den Mauern des gefängnisindustriellen Komplexes bis zum weltweiten Widerstand gegen die militärischen Interventionen des US-Imperiums reicht.

Als der Staat die Move-Organisation in Philadelphia angriff, traten Jeff Mackler und die »Socialist Action« den gewalttätigen und repressiven Attacken entgegen. Als die linke New Yorker Strafverteidigerin Lynne Stewart (1939-2017) von der Regierung des damaligen Präsidenten George W. Bush öffentlich denunziert und ins Gefängnis geworfen wurde, stellte sich die »Socialist Action« ohne zu zögern solidarisch an ihre Seite und forderte ihre Freilassung. Seit die Justiz von Pennsylvania mich 1982 zum Tode verurteilte, mobilisierte »Socialist Action« in ganz Kalifornien Demonstrationen und Solidaritätsveranstaltungen gegen dieses Unrechtsurteil.

Jeff Mackler ist der Inbegriff eines Aktivisten. Er hat niemals aufgehört, gegen das US-Imperium, seine Kriege und gegen die staatliche Repression im Innern zu kämpfen. Die Zukunft wird neue Kämpfe bringen, und Jeff Mackler wird weiterhin stets dort sein, wo er immer schon zu finden war – mittendrin.