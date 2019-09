Neuregulierung beim Glücksspiel gefordert

Berlin. Die extreme Abwanderung der Verbraucher in den illegalen Glücksspielmarkt ist aus Sicht der Lobbyisten der Automatenwirtschaft alarmierend. Dabei sei nicht annähernd ein Jugend- und Spielerschutzniveau gegeben wie zum Beispiel beim legalen gewerblichen Automatenspiel, sagte der Vorstandssprecher des Verbands Deutsche Automatenwirtschaft, Georg Stecker, der Deutschen Presseagentur am Sonnabend. Es sei dringend eine »ganzheitliche Regulierung« aller Spielformen notwendig mit einer Stärkung legaler Angebote. In einem Eckpunktepapier, das bei einem Treffen der Staats- und Senatskanzleien der Länder kommende Woche diskutiert werden soll, spielt eine Neuregulierung der Automatenwirtschaft jedoch keine Rolle. (dpa/jW)