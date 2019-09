SPD: Klimapaket »Bewährungsprobe«

Berlin. Der kommissarische SPD-Kochef Thorsten Schäfer-Gümbel hat die anstehenden Beschlüsse zu einem Milliardenpaket für den Klimaschutz als bislang größte Bewährungsprobe für die »schwarz-rote« Koalition bezeichnet. Es gehe um grundlegende Richtungsentscheidungen in vielen Feldern, sagte Schäfer-Gümbel laut Vorabmeldung dem Berliner Tagesspiegel (Montagausgabe): »Das Klimapaket ist eine Bewährungsprobe, die über all das hinausgeht, was wir in den letzten Jahren leisten mussten«. (dpa/jW)