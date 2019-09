Neue AfD-Spitzen in Bayern und Bremen

Greding/Bremen. Die Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga ist neue Landesvorsitzende der AfD in Bayern. Auf einem Landesparteitag am Sonnabend im mittelfränkischen Greding setzte sich Miazga unter anderem gegen den bisherigen Landeschef Martin Sichert und die AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katrin Ebner-Steiner, durch. Miazga gewann in der Stichwahl mit 305 Stimmen gegen Ebner-Steiner (216 Stimmen), die zum ultrarechten »Flügel« zählt und eine Vertraute des Thüringer Landeschefs Björn Höcke ist. Auch die Bremer AfD hat eine neue Führungsriege. Nachdem der bisherige Landesvorsitzende Frank Magnitz zurückgetreten war, wurde am Sonntag auf einem Parteitag der frühere Bundespolizist Peter Beck zum Chef des AfD-Landesverbandes bestimmt. Der 52jährige hatte keinen Gegenkandidaten. (dpa/jW)